Министр соцполитики упрекнул украинцев в том, что они слишком много едят

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Жители Украины тратят половину своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

Так он ответил на вопрос о том, почему у украинцев на еду уходит 50% доходов, тогда как у немцев — всего 14%. Министр уверен, что дело не уровне доходов, а в разных традициях питания.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы — 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе", — сказал Рева.

По его словам, "немцы едят немного по-другому". "У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — отметил министр. О разнице в зарплатах в Германии и на Украине он при этом не упомянул.

На Украине с 1 июля отменили государственное регулирование цен на продукты питания. Цель нововведения — снизить давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что нововведение выгодно для предпринимателей. При этом отдельные эксперты считают, что оно может спровоцировать рост цен на продукты из-за чего пострадают простые граждане.