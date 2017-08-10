МИД России: санкции против Венесуэлы не способствуют нормализации ситуации

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Санкции некоторых стран в отношении Каракаса не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

"Вопреки самой логике развития событий и собственным призывам к "демократизации" идущих в Венесуэле процессов некоторыми внутри- и внешнеполитическими силами по-прежнему продвигается деструктивная линия на демонтаж формирующегося диалогового инструментария и, по сути, на отбрасывание ситуации к изначальным тупиковым позициям. Вряд ли в ином свете можно расценить демонстрируемое рядом стран увлечение односторонними санкционными рестрикциями, изоляционистскими мерами, приемами нажимного, ультимативного характера в отношении Каракаса. Не думаем, что такие действия работают на созидательные цели", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как подчеркнули в МИД РФ, альтернативы проведению прямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы нет.

"Убеждены, что путь к внутриполитическому урегулированию в Венесуэле – в наращивании конструктивных элементов в подходах, которые основывались бы не на сетованиях по несбывшемуся, а на учете складывающихся в Венесуэле новых реалий как отправной точки для дальнейшего движения вперед, с тем чтобы на деле приступить к поиску областей национального согласия и решения общегосударственных задач. Альтернативы проведению прямых ответственных переговоров между правительством и оппозицией нет", — говорится в сообщении.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, мир в Венесуэле по-прежнему зависит от готовности всех сторон вернуться к диалогу в рамках конституции, без постороннего вмешательства, в политическом русле примирительных усилий в интересах формирования объединительной повестки дня.

"Ближайший ориентир, к которому надо подойти в обстановке взаимодействия, – запуск избирательной кампании по проведению региональных выборов 10 декабря", — говорится в документе.