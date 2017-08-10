Муравицкий сообщил, что СБУ задержала его в роддоме после рождения сына

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого на Украине обвиняют в госизмене, сообщил, что сотрудники СБУ задержали его в роддоме сразу после рождения сына.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

"Задерживала меня спецгруппа Службы безопасности Украины. Хорошо, что они пришли не до родов моей супруги, а сразу после. Задержание происходило в роддоме, где у нас родился сын. Потом — обыски", — рассказал журналист в интервью интернет-изданию "Страна.UA".

Накануне международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Василия Муравицкого.