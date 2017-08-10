Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Литва во главе с президентом Далей Грибаускайте обслуживает интересы США, считает экс-президент республики, депутат Европарламента Роландас Паксас, сообщает Sputnik Литва.

Как отметил Паксас, воинственно настроенная президент Литвы на этой неделе "превзошла" большинство европейских лидеров, выразив безграничный восторг перед решением американского Конгресса о новых энергетических санкциях против России.

"Грибаускайте рубанула сплеча сразу после того, как Европа выразила свои опасения в связи с действиями США, которые могут оказать негативное влияние на энергетические проекты, связанные с интересами Европейского союза", — пишет Паксас на своем сайте.

Бывший президент подчеркнул, что Грибаускайте не вправе диктовать новые правила энергетической политики Евросоюзу. Мнение о том, что Европа должна поддержать новые антироссийские санкции, идет вразрез с официальной позицией Брюсселя.

По мнению Паксаса, солидарность между странами-участницами Европейского союза может мгновенно исчезнуть в ответ на подобные заявления Грибаускайте.

"Сегодня рост цен и огромная социальная разобщенность есть не что иное, как результат обслуживания интересов различных влиятельных зарубежных группировок и брюссельской бюрократии. Поэтому наивно было бы верить, что хотя бы в ближайшие два года в Литве может что-то измениться", — окончил свое заявление Паксас.

Роландас Паксас был президентом Литовской Республики с 2003 по 2004 год. Является депутатом Европарламента с 2009 года.