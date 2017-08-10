Исследование: от жары в ЕС могут погибнуть до 152 тысяч человек к 2100 году

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Экстремальные погодные условия будут стоить жизни до 152 тысяч человек в Европе ежегодно к 2100 году, если не будут приняты какие-либо меры для замедления изменения климата, сообщает издание "Нафтемпорики" со ссылкой на новые исследования Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Это примерно в 50 раз больше текущего числа смертельных случаев, связанных с климатом. Согласно данным исследования, 99% этих смертельных случаев, связанных с погодой, будут вызваны жарой, и они больше скажутся на Южной Европе.

Исследование также показало, что к 2100 году бедствия, связанные с климатом, затронут двух из трех человек в Европе по сравнению с одним из 20, что было нормой в начале 21-го века.

Исследование прогнозирует значительное увеличение смертности от прибрежных наводнений, которая, согласно оценкам исследователей, достигнет 233 в год к 2100 году по сравнению с шестью смертями, зарегистрированными в 2000 году в Европе.

Исследователи рассмотрели катастрофы в 28 странах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии с 1981 по 2010 год и проанализировали воздействие наиболее опасных явлений, таких как наводнения, засухи, волны жары, пожары и бури. Затем группа вычислила уязвимость населения и предсказала тенденции роста миграции населения с эволюцией изменения климата.

"Глобальное потепление приведет к быстрому увеличению связанных с погодой рисков для людей в Европе, если не будут приняты соответствующие меры по адаптации. Наши результаты могут помочь определить приоритетность региональных инвестиций для решения неравного воздействия на людей неблагоприятных погодных условий", — говорится в обзоре.