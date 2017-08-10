ЕС усилил санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН

БРЮССЕЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Евросоюз усилил санкции против КНДР, включив в санкционный список девять человек и четыре юридических лица, выполняя таким образом соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет добавил девять человек и четыре юридических лица, включая государственный Банк внешней торговли КНДР, в список лиц, против которых действует заморозка активов и запрет на поездки, частично выполняя новые санкции, наложенные Советом Безопасности ООН 2371", — сообщил Совет ЕС.

Как отмечается в коммюнике, теперь в санкционном списке, введенном в соответствии с решениями СБ ООН, значатся 62 физических и 50 юридических лиц. Еще 41 человек и 7 юрлиц внесены в список санкций Евросоюзом самостоятельно.

"Совет будет работать над тем, чтобы быстро наложить (на КНДР) другие санкции, включенные в резолюцию 2371 СБ ООН", — сообщается в документе.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.