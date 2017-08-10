Председатель избиркома Кении заявил о провале атаки хакеров на комиссию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Кении заявил, что комиссия подверглась хакерской атаке, но она не увенчалась успехом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По предварительным результатам, на прошедших накануне президентских выборах действующий президент Ухуру Кениата опережает своего соперника, бывшего премьер-министра страны Раилу Одингу. Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.

Как отмечает агентство, председатель комиссии Вафула Чебукати (Wafula Chebukati) заявил, что "попытка хакерской атаки была, но не увенчалась успехом". Он добавил, что подсчет результатов продолжается.

По данным агентства Франс Пресс, Чебукати сообщил, что результаты выборов ожидаются не раньше пятницы. "Мы усиленно работаем над тем, чтобы результаты президентских выборов появились в кратчайшие сроки. Мы ожидаем, что результаты президентских выборов… попадут в национальный центр по подсчету голосов и подведению итогов выборов к 12.00 завтра (в пятницу)", — приводит агентство слова Чебукати.