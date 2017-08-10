Директор "СерьГи" о "Миротворце": мы в одном списке с приличными людьми

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Директор рок-группы "СерьГа", основателем которой является Сергей Галанин, внесенный в базу украинского сайта "Миротворец", уверен, что оказаться в списке "Миротворца" с другими артистами – это честь.

Ранее РИА Новости сообщили, что лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев, а также вокалист, гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Оба музыканта оказались в списке из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины, незаконной концертной деятельности" в Крыму.

"Я вот что скажу: по большому счету удивительно, что нас раньше не занесли. Мы и в Донецке бывали, а они нас как-то игнорировали. Теперь мы хотя бы с приличными людьми в одном списке. Это же приятно, наконец-то они заметили наше нарушение государственных границ и внесли нас на сайт "Миротворец"! Там настолько приличные люди, что быть с ними в одном списке – это честь", — сказал РИА Новости директор группы "СерьГа" Алексей Привалов.

При этом представитель Гарика Сукачева отказался комментировать внесение в базу. "Мне кажется, мы занесены туда много лет назад", — пояснил собеседник агентства.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, участники российской рок-группы "Воскресение", всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.