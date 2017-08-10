Директор "СерьГи" о "Миротворце": мы в одном списке с приличными людьми

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Директор рок-группы "СерьГа", основателем которой является Сергей Галанин, внесенный в базу украинского сайта "Миротворец", уверен, что оказаться в списке "Миротворца" с другими артистами – это честь.
"Я вот что скажу: по большому счету удивительно, что нас раньше не занесли. Мы и в Донецке бывали, а они нас как-то игнорировали. Теперь мы хотя бы с приличными людьми в одном списке. Это же приятно, наконец-то они заметили наше нарушение государственных границ и внесли нас на сайт "Миротворец"! Там настолько приличные люди, что быть с ними в одном списке – это честь", — сказал РИА Новости директор группы "СерьГа" Алексей Привалов.
При этом представитель Гарика Сукачева отказался комментировать внесение в базу. "Мне кажется, мы занесены туда много лет назад", — пояснил собеседник агентства.
Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, участники российской рок-группы "Воскресение", всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.