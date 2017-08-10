В российском Минздраве назвали причину "наркотического кризиса" в США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что к эпидемии наркотических препаратов-опиатов в США привела последовательная, многолетняя политика этой страны, направленная на широкое внедрение программ заместительной терапии для наркозависимых и на легализацию так называемых легких наркотиков.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "чудовищной эпидемией" употребление наркотических обезболивающих в США. Сообщалось, что использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно.

"Западный мир – Европа, Америка и другие страны, не только в христианском мире, — идут по пути ползучей легализации наркотических средств. Началось это еще в 1960-х годах, когда впервые в Америке в рамках борьбы с героиновой наркоманией стали раздавать метадон в качестве заместительной терапии… До Трампа были демократы, которые очень либерально относились к проблеме потребления наркотиков, и, в сущности, история последних десятилетий Америку привела к такому кризису", — сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам нарколога, путь заместительной терапии является "тупиковым", поскольку она "никогда не приводит к излечению и серьезной социализации" зависимых. Доступность марихуаны и обезболивающих препаратов без серьезных к ним показаний также приводит к распространению наркомании.

"США, к сожалению, взяли направление такое, что медицинское сообщество стало расширительно понимать понятие боли, и стали раздавать опийные наркотические лекарственные средства в очень расширенном виде. Количество потребителей вот таких аптечных наркотиков резко возросло — 27 миллионов американцев получают наркотические средства, обозначается в докладе (специальной комиссии при Белом доме под руководством губернатора Нью-Джерси Криса Кристи — ред.). Это колоссальная цифра, она в голове не укладывается ", — подчеркнул Брюн.

Он отметил, что "наркотический кризис" в США послужит уроком для международных организаций, упрекавших Россию в игнорировании программ заместительной терапии.

"Нас все время критиковали за то, что мы не используем заместительную терапию, и до сих пор это давление сохраняется и со стороны ВОЗ, и со стороны различных ООН-овских организаций, и со стороны западного сообщества. Нас все время критикуют, но мы всегда говорим, что действуем в духе тех антинаркотических конвенций, подписантом которых Россия является… Получается, что эта критика была зряшной, и думаю, что мы на правильном пути", — заявил эксперт.