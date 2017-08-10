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В мире

В российском Минздраве назвали причину "наркотического кризиса" в США

15:5510.08.2017
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© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага. Архивное фотоЛюди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что к эпидемии наркотических препаратов-опиатов в США привела последовательная, многолетняя политика этой страны, направленная на широкое внедрение программ заместительной терапии для наркозависимых и на легализацию так называемых легких наркотиков.

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ранее президент США Дональд Трамп назвал "чудовищной эпидемией" употребление наркотических обезболивающих в США. Сообщалось, что использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно.

"Западный мир – Европа, Америка и другие страны, не только в христианском мире, — идут по пути ползучей легализации наркотических средств. Началось это еще в 1960-х годах, когда впервые в Америке в рамках борьбы с героиновой наркоманией стали раздавать метадон в качестве заместительной терапии… До Трампа были демократы, которые очень либерально относились к проблеме потребления наркотиков, и, в сущности, история последних десятилетий Америку привела к такому кризису", — сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Бомба GBU-43/B. Архивное фото
© Фото : Eglin Air Force Base
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По словам нарколога, путь заместительной терапии является "тупиковым", поскольку она "никогда не приводит к излечению и серьезной социализации" зависимых. Доступность марихуаны и обезболивающих препаратов без серьезных к ним показаний также приводит к распространению наркомании.

"США, к сожалению, взяли направление такое, что медицинское сообщество стало расширительно понимать понятие боли, и стали раздавать опийные наркотические лекарственные средства в очень расширенном виде. Количество потребителей вот таких аптечных наркотиков резко возросло — 27 миллионов американцев получают наркотические средства, обозначается в докладе (специальной комиссии при Белом доме под руководством губернатора Нью-Джерси Криса Кристи — ред.). Это колоссальная цифра, она в голове не укладывается ", — подчеркнул Брюн.

Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Он отметил, что "наркотический кризис" в США послужит уроком для международных организаций, упрекавших Россию в игнорировании программ заместительной терапии.

"Нас все время критиковали за то, что мы не используем заместительную терапию, и до сих пор это давление сохраняется и со стороны ВОЗ, и со стороны различных ООН-овских организаций, и со стороны западного сообщества. Нас все время критикуют, но мы всегда говорим, что действуем в духе тех антинаркотических конвенций, подписантом которых Россия является… Получается, что эта критика была зряшной, и думаю, что мы на правильном пути", — заявил эксперт.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Тсс. Пусть и дальше хавают.
16:10
10.08.2017
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