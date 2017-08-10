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В мире

Пентагон ждет огня: США строят стены вокруг своих военных баз в Южной Корее

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (759)
16:4210.08.2017
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© AFP 2017 / Jung Yeon-JeСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная КореяСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Командование сухопутных войск США, как стало известно РИА Новости, планирует в экстренном порядке возвести вокруг своих баз в Южной Корее настоящие передвижные крепости. На американском официальном сайте госзакупок был размещен заказ на изготовление многокилометровых мобильных укреплений. Быстро перемещаемые и оперативно разворачиваемые антивзрывные барьеры (или стены) предназначены "для защиты расположений войск и командных пунктов от нападений вероятного противника".

Впечатляют масштабы заказа. Подрядчику предстоит изготовить целых 20 километров перевозимых крепостных стен — как указано, по пять километров для каждой из четырех военных баз США, размещенных в Южной Корее. Появился заказ буквально вчера, сразу после того, как власти США и КНДР обменялись новыми угрозами. Видимо, Пентагон всерьез готовится к вполне реальной атаке Пхеньяна. Сроки отбора конкурсных предложений установлены очень жесткие — всего восемь дней. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

Стены на колесах

В описании говорится, что мобильные фортификационные сооружения должны перемещаться на специальных трейлерах в виде легких, но прочных контейнеров, которые при необходимости можно не только перевозить, но и переносить. Контейнеры, собранные из полимерных материалов и легких металлов (цинка, алюминия), на месте установки раскладывают в каркасы, которые заполняют сыпучими материалами — землей, гравием, щебнем или песком. В задании особо указана скорость, с которой следует собирать каркас, — 73 метра за одну минуту.

В результате получается сплошное заграждение, защищающее от воздействия взрывов — ударной волны, осколков и даже от прямых попаданий фугасных снарядов.

Военные учения в Северной Корее
© REUTERS / KCNA
Артиллерия КНДР может уничтожить Сеул десятком залпов. Но не станет

Такие устройства способны обеспечить защиту прежде всего от ударов артиллерии, и это не случайно. Артиллерийский парк Северной Кореи — крупнейший в мире. На границе с Южной Кореей КНДР сосредоточила порядка восьми тысяч орудий и реактивных систем залпового огня из 10,5 тысячи единиц артиллерийских вооружений этой страны. Орудия, размещенные у демилитаризованной зоны, установлены в капонирах, выдолбленных в скалах, все это оснащено разветвленной сетью туннелей и ходов сообщения.

Тысячи пушечных стволов, которыми ощетинилась КНДР в сторону своего южного соседа, представляют не менее реальную угрозу, чем ее баллистические ракеты, в том числе и для американских военных.

Миграция на юг

Сеул расположен всего в 24 километрах от границы, то есть в зоне прямого поражения северокорейских пушек. В центре южнокорейской столицы находится главная американская военная база Ёнсан, где размещается командование вооруженных сил США в Южной Корее. Лишь месяц назад оттуда выехал штаб 8-й армии, который переселился на 60 километров южнее — в район города Пхёнтек, где на основе существовавшей ранее американской военной базы Кэмп Хамфриз (Camp Humphreys) построен целый военный город со школами, церквями, магазинами, ресторанами, кафе и полями для гольфа.

После того как в Кэмп Хамфриз переехала 8-я армия, ее население достигло 25 тысяч человек. Предполагается, что после того, как с севера туда передислоцируются командование всем американским военным контингентом в стране и 2-я пехотная дивизия, оно вырастет до 42 тысяч. Создание этого города обошлось американским налогоплательщикам, по разным данным, от 11 до 15 миллиардов долларов, и строился он около 40 лет.

Весь этот долгий процесс сопровождался постоянными спорами с южнокорейскими властями и отчаянными протестами местных жителей. Окончательный ввод в строй запланирован на конец этого года. Однако задание на сайте госзакупок появилось сейчас. Похоже, в Пентагоне опасаются, что могут не успеть с передислокацией.

В задании не указано, какие именно военные базы США Пентагон намерен защищать с помощью мобильных стен, говорится лишь, что речь идет о четырех объектах. Не исключено, что имеются в виду все четыре крупнейшие базы в стране: база ВВС США Осан (Osan Air Base) в районе Пхёнтека, база ВВС Кёнсан (Kunsan Air Base) на западном побережье у Желтого моря, а также базы Ёнсан и Кэмп Хамфриз. Впрочем, логично предположить, что имеются в виду лишь те американские военные гарнизоны, которые находятся в непосредственной близости от границы с КНДР, в частности 210-я артиллерийская дивизия, дислоцированная в Тондучхоне, что к северу от Сеула.

Так или иначе речь в этом задании Пентагона идет лишь о защите американских военных объектов в Южной Корее, но не городов и сел или объектов инфраструктуры этой страны.

© AFP 2017 / Jung Yeon-JeАмериканские военнослужащие возле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Американские военнослужащие возле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея

От кого защитят эти стены?

Сам характер мобильных укреплений, предназначенных прежде всего для защиты от артиллерийского огня, говорит о том, что в качестве основной угрозы для своих военных объектов Пентагон рассматривает Северную Корею. Нарастающий взаимный обмен угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном, составление планов нападения друг на друга под аккомпанемент ракетных пусков и военных учений заставляет военное командование США всерьез озаботиться уязвимостью тысяч американских военнослужащих, расквартированных к югу от демилитаризованной зоны, особенно тех, кто находятся в непосредственной близости от нее. Однако Ким Чен Ын с его пушками и ракетами — не единственная опасность для них.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ракеты КНДР могут достичь американского острова Гуам менее чем за 15 минут

Еще год назад, в июне 2016-го, Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что ИГ* выпустило список потенциальных целей для террористических актов, в который включены 77 военных баз США в 21 стране. Четыре объекта из этого списка расположены в Южной Корее. Разведка страны сообщила тогда, что перечень включает точные географические координаты и полученные с Google Maps спутниковые снимки баз ВВС США Осан и Кёнсан.

Впрочем, против атак террористов передвижные барьеры все равно бессильны.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.

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