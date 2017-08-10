Огонь по беспилотнику ОБСЕ открыли силовики, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в селе Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли украинские силовики, заявили РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила об обстреле беспилотника в селе Коминтерново (Пикузы после переименования Киевом населенного пункта).

"ВСУ из стрелкового оружия открыли огонь по БПЛА (беспилотному летательному аппарату — ред.) миссии ОБСЕ, несмотря на присутствие (замглавы СММ) Александра Хуга в Коминтерново", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

Подконтрольное ДНР село Коминтерново находится на линии соприкосновения на юге Донбасса и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий в селе проживали около 800 человек. По данным на 2016 год, в нем оставались не более 200 человек.