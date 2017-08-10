Большинство террористов-смертников "Боко Харам" являются женщинами и детьми

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большинство террористов-смертников радикальной группировки "Боко Харам" являются женщинами или детьми, свидетельствуют результаты исследования Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США (Вест-Пойнт).

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

"Наш ряд данных свидетельствует, что с 11 апреля 2011 года по 30 июня 2017 года "Боко Харам" направила 434 смертников на 247 разных целей во время 238 атак террористов-смертников. По меньшей мере 56% их этих смертников были женщинами и не менее 81 смертника были конкретно определены как дети или подростки", — говорится в исследовании.

Как отмечает телеканал CNN, рост числа женщин в рядах смертников начался после похищения 276 нигерийских школьниц в Чибоке. "Практически сразу после похищений в Чибоке… использование "Боко Харам" женщин-смертниц резко возросло", — приводит телеканал слова доцента центра Джейсона Уорнера.

"Это первая в истории террористическая группировка, которая использует больше женщин-смертниц, чем мужчин, и она в авангарде по использованию детей в качестве смертников", — отметил Уорнер. По мнению авторов исследования, существует несколько причин выбора женщин и детей в качестве смертников. Среди них можно назвать то, что их менее вероятно обыскивают, а также то, что женщины и дети гораздо более восприимчивы к усилиям группировки по набору персонала при помощи насилия, "промывания мозгов" и других методов.

В апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы.

Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов. Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими.

В начале мая власти Нигерии сообщили, что 82 школьницы, которые были похищены в Чибоке в 2014 году, были освобождены в обмен на боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам".