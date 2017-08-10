Большинство террористов-смертников "Боко Харам" являются женщинами и детьми

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большинство террористов-смертников радикальной группировки "Боко Харам" являются женщинами или детьми, свидетельствуют результаты исследования Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США (Вест-Пойнт).
"Наш ряд данных свидетельствует, что с 11 апреля 2011 года по 30 июня 2017 года "Боко Харам" направила 434 смертников на 247 разных целей во время 238 атак террористов-смертников. По меньшей мере 56% их этих смертников были женщинами и не менее 81 смертника были конкретно определены как дети или подростки", — говорится в исследовании.
Как отмечает телеканал CNN, рост числа женщин в рядах смертников начался после похищения 276 нигерийских школьниц в Чибоке. "Практически сразу после похищений в Чибоке… использование "Боко Харам" женщин-смертниц резко возросло", — приводит телеканал слова доцента центра Джейсона Уорнера.
В апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы.
Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов. Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими.
В начале мая власти Нигерии сообщили, что 82 школьницы, которые были похищены в Чибоке в 2014 году, были освобождены в обмен на боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам".