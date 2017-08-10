Турецкие СМИ опубликовали видео с задержанным россиянином

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турецкое информационное агентство "Ихлас" (IHA) опубликовало видео, на котором россиянина, планировавшего с помощью дрона атаковать самолет ВВС США на базе Инджирлик, ведут на медицинское освидетельствование.

После этого мужчину в шортах и футболке сажают машину под тщетные попытки репортеров что-то выяснить у правоохранителей или у него самого.

В том же ролике есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что мужчина передвигался по городу на мотоцикле и велосипеде.



Еще один ролик с россиянином, снятый с другого ракурса, опубликован на YouTube.

По данным турецких СМИ, задержанного россиянина зовут Ренат Бакиев. Он предположительно является членом группировки "Исламское государство"*.

Как сообщала газета Sabah, полиции удалось получить доступ к переписке Бакиева с другим боевиком на тему покупки беспилотника. По данным телеканала Haberturk, в случае провала первоначального плана Бакиев должен был устроить теракт в месте сбора высокопоставленных американских офицеров.

* Террористическая организация, запрещенная в России.