Американка обвинила Disney в слежке за детьми через приложения

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американка Аманда Рашин подала иск против компании Disney, заподозрив фирму в незаконном сборе личной информации о детях через игровые приложения, сообщает издание Verge.

Согласно иску, поданному в суд в Калифорнии, Disney через 42 своих приложения собирает личные данные детей и передает их рекламодателям без разрешения родителей. В жалобе также фигурируют три компании, создавшие мобильные приложения для Disney, — Upsight, Unity и Kochava.

Женщина требует запретить компании слежку за юными пользователями и передачу собранных сведений, а также добивается получения компенсации.

Компания не согласна с выдвинутыми обвинениями. "Disney осуществляет жесткую программу соответствия закону о защите личных данных детей в интернете и применяет ее принципы при создании приложений для детского и семейного пользования. В основе жалобы лежит неверное понимание основополагающих принципов закона, и мы намерены защищать свою позицию в суде", — говорится в заявлении с комментарием ситуации со стороны компании.

Как отмечает издание, фирма уже не в первый раз подозревается в незаконном сборе информации о детях. В 2011 году по решению суда дочерняя компания Disney Playdom выплатила три миллиона долларов по схожему иску.