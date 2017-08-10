МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Планы боевика организации "Исламское государство"* Рената Бакиева сбить боевой самолет США в Турции при помощи беспилотника — чистое безумие, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

По данным СМИ, задержанный в Турции боевик российского происхождения подозревается в подготовке атаки с помощью дрона на американский военный самолет, находящийся на авиабазе Инджирлик.

"Сбить военный самолет беспилотником, учитывая, что этот террорист не мог получить доступ к полноценному ударному БЛА, практически невозможно – это то же самое, что попробовать сбить его палкой. У таких беспилотников нет вооружения, да и их скорость несоизмерима со скоростью полноценного боевого самолета, которая составляет от 700 до 1000 километров час", — рассказал Сивков.

В то же время он подчеркнул, что турецкие спецслужбы вряд ли стали бы предъявлять задержанному безосновательные обвинения и, помимо "этого безумного плана", были и другие причины для ареста Бакиева.

"Я не считаю обвинения турецких спецслужб голословными – все-таки это очень серьезная организация. Думаю, что этот боевик был просто сумасшедший, а таких всегда много в экстремистских организациях, или же у него были и другие планы, которые пока не разглашаются", — подытожил собеседник агентства.

Согласно данным телеканала Haberturk, Бакиев в случае провала плана с беспилотником намеревался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры. Кроме того, по этой информации, Бакиев готовил теракт в молельном доме алевитов (одно из течений ислама). В Турцию он, по данным Haberturk, переехал из Сирии.

Как сообщали РИА Новости в посольстве России в Анкаре, дипломаты сейчас выясняют обстоятельства задержания Бакиева.

*Террористическая организация, запрещенная в России