В Турции возобновили судоходство по Босфору

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Пролив Босфор, перекрытый в четверг из-за поисковых работ, вновь открыт для судоходства, заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта, судоходства и связи Турции Туран Озъянык.

Ранее представитель администрации порта Стамбула сообщил РИА Новости, что пролив Босфор был перекрыт утром в четверг по запросу военного командования Турции, не уточнив причину этого запроса.

"Пролив Босфор открыт для судоходства. Корабли, участвовавшие в операции по поиску тела утонувшего в июле подростка, покидают пролив", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что поиски тела подростка не увенчались успехом, они будет продолжены, но Босфор "вряд ли будет перекрываться, так как это сопряжено с большими сложностями".