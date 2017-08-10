В ДНР рассказали, почему не будут инициировать новое перемирие

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что не будет инициировать введение режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября, поскольку не верит в соблюдение Киевом очередного перемирия.

"ДНР никогда первая не предлагала перемирий и в этот раз не будем предлагать. Как показала практика, любое перемирие, как его не назови, продержится максимум четыре часа. После этого начинается война, которая длится уже ни один год", — сказал журналистам Захарченко.