Правоохранители нашли в Киеве подпольную фабрику по генерации биткоинов

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Правоохранители Украины обнаружили на территории Института электросварки им. Патона подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева, которое обнародовано на сайте единого реестра судебных решений.

В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона", без заключения договоров которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов", — говорится в документе.

Отмечается, что выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещены.