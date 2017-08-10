В МИД Армении надеются, что стране не придется выбирать между Россией и США

ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян выразил надежду, что Еревану не придется делать выбор между Россией и США на фоне нарастающего противостояния между этими государствами.

"Мир никогда не был черно-белым. Напомню ситуацию глубокой конфронтации между США и Ираном, когда даже говорилось о возможных военных действиях. И тогда мы никакого выбора не делали, мы были честными, поддерживая нормальные отношения с США и Ираном", — сказал Кочарян в четверг журналистам, отвечая на вопрос, не заставит ли Армению российско-американское противостояние сделать безальтернативный выбор в пользу одной из сторон.

По словам замминистра, надо четко осознавать свои первостепенные интересы и руководствовать ими. "С другой стороны, разумеется, нужно соблюдать международные правила игры", — заключил Кочарян.

Ранее выбирать между Востоком и Западом отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, в частности, что "если партнеры… будут ставить нам вопрос, вы с Востоком или с Западом, Россией или ЕС… нам такая позиция не подходит".

Отношения России и Запада, в том числе США, ухудшились из-за ситуации на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.