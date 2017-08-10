Ракеты КНДР могут достичь американского острова Гуам менее чем за 15 минут

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ракеты КНДР могут долететь до территории острова Гуам примерно за 14 минут, сообщает издание USA Today со ссылкой на представителя местного управления национальной безопасности Дженну Гаминде (Jenna Gaminde).

Как сообщила Гаминде, в случае осуществления пуска ракет с территории КНДР, население Гуама будет незамедлительно предупреждено с помощью 15 систем оповещения, которые расположены по всей территории острова.

"Наше управление получит уведомление от военных, и мы воспользуемся всеми видами СМИ, чтобы донести эту информацию до граждан. Если вы услышите сирены, включите местные СМИ для получения дальнейших инструкций", — заявила Гаминде.

Как пишет издание, местные власти заявили, что уровень угрозы на острове не изменился и все операции проводятся в нормальном режиме.

Ранее губернатор американского архипелага в Тихом океане Эдди Калво заявил, что острове опасаются в связи с угрозами со стороны КНДР, но не паникуют из-за них. Губернатор напомнил, что "с 2013 года это третий или четвертый раз, когда Пхеньян угрожает непосредственно Гуаму".