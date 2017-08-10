Наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР оказался в зоне обстрела

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики вновь оказался в зоне обстрела минувшим вечером, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"С 22.00 (среды — ред.) интенсивному обстрелу из минометов и танков подвергся населенный пункт Безыменное. В районе обстрела оказался наблюдательный пост СЦКК. Наблюдатели российской и украинской сторон Совместного центра, попав под обстрел, вынуждены были временно прекратить наблюдение и укрыться в безопасном месте", — заявил Басурин.

По его словам, никто не пострадал. Он отметил, что это уже не первый случай обстрела района наблюдательного пункта СЦКК на юге ДНР.

"Обращаюсь к руководству миссии ОБСЕ с настоятельной просьбой принудить украинское военное командование к проведению детального разбирательства по данным фактам и принятию мер по недопущению подобных случаев впредь", — добавил Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.