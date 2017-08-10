Наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР оказался в зоне обстрела

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики вновь оказался в зоне обстрела минувшим вечером, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, никто не пострадал. Он отметил, что это уже не первый случай обстрела района наблюдательного пункта СЦКК на юге ДНР.
"Обращаюсь к руководству миссии ОБСЕ с настоятельной просьбой принудить украинское военное командование к проведению детального разбирательства по данным фактам и принятию мер по недопущению подобных случаев впредь", — добавил Басурин.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.