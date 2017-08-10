Экс-дипломат прокомментировал данные CNN об атаке на дипломатов США на Кубе

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сообщения об "акустической атаке" на дипломатов США на Кубе являются глупостью, укладывающейся в рамки политики США, считает бывший замгенсека ООН, экс-заместитель постпреда СССР и РФ при ООН в Нью-Йорке, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

"Это рассчитано на людей, которые не знают и не понимают, о чем идет речь, а таких подавляющее большинство" — рассказал Орджоникидзе РИА Новости, назвав сообщение CNN "глупостью".

Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США расследуют инциденты с американцами на Кубе, которые привели к неким "физическим симптомам", однако природу инцидентов она прояснить не смогла. Власти Кубы назвали высылку своих дипломатов из Вашингтона "неоправданной и безосновательной".

Позже телекомпания CNN сообщила, что, по версии госдепартамента, ряд сотрудников американского посольства в Гаване подвергся "акустическим атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время, и находились они в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. Госдепартамент направил в Гавану своих медиков, но причины происходящего выявить не удалось. Также указывается, что данной ситуацией заинтересовалось ФБР.

Касательно подобных обвинений Вашингтона, Орджоникидзе сказал, что "в рамках нынешней политики администрации США это вполне укладывается".

"Они стараются как-то и фактически, и пропагандистски ужесточить свою политику, не более того", — заявил он.

США и Куба в 2015 году после более чем 50 лет восстановили дипломатические отношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной.