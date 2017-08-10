Экс-дипломат прокомментировал данные CNN об атаке на дипломатов США на Кубе

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сообщения об "акустической атаке" на дипломатов США на Кубе являются глупостью, укладывающейся в рамки политики США, считает бывший замгенсека ООН, экс-заместитель постпреда СССР и РФ при ООН в Нью-Йорке, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США расследуют инциденты с американцами на Кубе, которые привели к неким "физическим симптомам", однако природу инцидентов она прояснить не смогла. Власти Кубы назвали высылку своих дипломатов из Вашингтона "неоправданной и безосновательной".
Позже телекомпания CNN сообщила, что, по версии госдепартамента, ряд сотрудников американского посольства в Гаване подвергся "акустическим атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время, и находились они в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. Госдепартамент направил в Гавану своих медиков, но причины происходящего выявить не удалось. Также указывается, что данной ситуацией заинтересовалось ФБР.
"Они стараются как-то и фактически, и пропагандистски ужесточить свою политику, не более того", — заявил он.
США и Куба в 2015 году после более чем 50 лет восстановили дипломатические отношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной.