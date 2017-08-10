Родственники возвращенных из Мосула российских детей связались с RT

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предполагаемые родственники четырех детей из России, возвращенных из Мосула, связались с RT после призыва главного редактора телеканала Маргариты Симоньян.

Родители этих детей попали под влияние ИГ* и вывезли их в Ирак, а затем бросили после освобождения Мосула.

С помощью Instagram телеканалу удалось выйти на связь с живущей в Махачкале Заремой, тетей мальчика Султанмурада Алиева. Она узнала ребенка, увидев его в опубликованном ролике, и позвонила в редакцию.

Зарема рассказала, что родители вывезли Султанмурада из России полтора года назад, когда ему было два года. Отца мальчика давно убили, а мать не выходит на контакт в течение десяти месяцев. Также стало известно, что из страны вывезли и его двоюродного брата — сына дяди Султанмурада, который решил присоединиться к ИГ.

Живущая в Хасавюрте тетя трехлетнего Али Магомедова связалась с RT, взяв контакты у тети Султанмурада. Женщина рассказала, что отец мальчика погиб, а мать не смогла вернуться в Россию и последний раз выходила на связь год назад.

Кроме того, на адрес children@rttv.ru пришло письмо из Махачкалы от дальней родственницы сестер Хадиджы и Фатьмы, которых вывезли в Турцию два года назад. Информации об их матери и отце пока не поступало.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Маргариту Симоньян, которая призвала помочь отыскать родственников детей, вывезенных в Мосул. Он опубликовал в Instagram видеоролик телеканала RT, снятый в приюте в Багдаде и попросил писать по адресу children@rttv.ru всех, кто владеет хотя бы малейшей информацией о детях.

RT навестил в приюте в Багдаде детей, чьи родители вывезли их из России и стран СНГ в Ирак. В приюте находятся пятеро детей, которые говорят по-русски.

*Террористическая организация, запрещенная в России