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В мире

Польша расценивает обвинения ЕК как проявление дискриминации

13:1510.08.2017
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© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша. Архивное фотоВаршава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera

ВАРШАВА, 10 авг — РИА Новости. Варшава считает проявлением дискриминации многочисленные обвинения Еврокомиссии, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире польского телевидения.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
Источник: ЕК вряд ли сможет лишить Польшу права голоса в Совете Евросоюза
В последнее время действия польских властей подвергаются резкой критике Евросоюза. Из-за запущенной в стране судебной реформы ЕС даже начал санкционную процедуру по отношению к Варшаве и грозит лишить ее права голоса в Совете ЕС. Еврокомиссия расценила как дискриминационную и пенсионную реформу Польши, из-за того что в ней зафиксирован разный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. Еще одним камнем преткновения во взаимоотношениях ЕС и Варшавы стало решение польских властей провести санитарную вырубку части Беловежской пущи, находящейся вне заповедника, из-за нашествия жука-короеда.

"У нас есть обвинения Комиссии о каких-то небольших проблемах, какие-то небольшие проблемы с законностью, с пущей (Беловежской — ред), быть может, появятся еще какие-то обвинения. Это уже преследование, это уже политика преследования, это политика дискриминации в отношении Польши", — заявил Ващиковский.

Здание Еврокомисии. Архивное фото
© AFP 2017 / Aurore Belot
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
По его словам, некоторые страны ЕС не устраивает сильная экономика Польши, которая имеет свои цели и стратегии.

"Польша, как большая экономика, большая европейская страна, имеет четко определенные на данный момент цели и стратегии в ЕС — это вопросы, касающиеся рынка энергетического, газового, энергетического микса, общего рынка", — пояснил министр.

По его мнению, есть государства, которым не нравится сильная позиция Польши на общем рынке. "Нам еще несколько лет назад и не снилось, что Франция будет опасаться польских строителей, транспортников и мастеров, и предлагается ограничение доступа на этот рынок, обвиняя Польшу в так называемом социальном демпинге", — сказал он.

Ващиковский отметил, что демпинг — это доплата бизнесу, в то время как польские рабочие конкурируют при помощи качества работы и цены.

"Это должно быть разрешено. Но поскольку вы не можете на этих плоскостях с нами конкурировать, или не можете согласиться на те решения, которые мы предлагаем, которые бы не коснулись польского рынка, например, сокращение сжигания угля в таком темпе, в каком она хотела бы Комиссия, то необходимо искать другие методы дискредитации государства", — сказал министр.

Ващиковский опасается, что после Brexit усилится давление на Польшу, чтобы снизить ее финансирование из средств ЕС. "Будет давление, чтобы лишить нас средств из бюджета, которые идут не за хорошее поведение, а это вытекает из договоров об открытии нашей экономики для мощных концернов западной Европы", — пояснил он.

ЕК в январе 2016 года на фоне поправок к закону о Конституционном суде в Польше решила начать диалог с Варшавой, чтобы избежать нарушения страной европейских норм. Диалог до сих пор не привел к желаемым результатам. Более того, польские власти подготовили ряд законопроектов, которые, по мнению ЕК, могут поставить судебную власть в стране под контроль исполнительной и законодательной.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Польша выйдет из состава сил быстрого реагирования Евросоюза
29 июля 2017 года ЕК запустила санкционную процедуру, чтобы предотвратить нарушение Польшей законодательства ЕС, в связи с публикацией в официальном вестнике страны нового закона о работе всеобщих судов. ЕК обеспокоена, в частности, установлением разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и приданием министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда. ЕК указывает, что эти положения нарушают, в частности, Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании ЕС. У польских властей есть месяц на то, чтобы ответить ЕК. Если обмен письмами ни к чему не приведет, ЕК может обратиться в Суд ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия предупредила Польшу, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда. Эта процедура предполагается статьей 7 Договора о ЕС. Чтобы ее задействовать, Еврокомиссия, Европарламент или треть стран-членов ЕС должны предложить Совету ЕС, объединяющему страны-члены, "констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей" ЕС.

Возражения ЕС вызывает и пенсионная реформа Польши. Заместитель официального представителя Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что ЕК в течение четырех недель ждет от Польши ответ на свои претензии. По мнению Еврокомиссии, установление разного возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин является формой дискриминации.

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