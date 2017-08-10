Южная Корея призвала КНДР прекратить провокации

ТОКИО, 10 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея призывает КНДР немедленно прекратить все провокационные действия, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации на Корейском полуострове, и остается открытой для диалога с Пхеньяном, заявил представитель южнокорейской президентской администрации Пак Су Хён.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности Пак Су Хён подчеркнул, что Южная Корея намерена предпринять все возможные шаги для снижения напряженности на Корейском полуострове.

"Учитывая, что вооруженный конфликт на Корейском полуострове не выгоден ни одной стране, совет национальной безопасности решил предпринять все возможные шаги по снижению напряженности и поддержанию мира при тесном сотрудничестве с США и другими ключевыми странами… в дополнение, совет национальной безопасности решил предпринять активные дипломатические меры для снижения напряженности, держа дверь для диалога с КНДР открытой", — приводит слова Пак Су Хёна агентство Ренхап.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью".

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.