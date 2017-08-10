У "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовали имущество за долги

РИМ, 10 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки.

Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце в 2015 года. Как отмечает газета Il Fatto Quotidiano, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. Своей бешеной популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видео с их танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по сети.

Итальянские пользователи соцсетей отнеслись к проблемам предпринимателя с горькой иронией: они предлагают Вакки заработать на уборке их домов, помещают его фотографии на фон самодельных лачуг с подписью "первый танец Вакки в его новом жилье", а также приглашают звезду соцсетей с резюме на миланскую площадь Дуомо с тем, чтобы помочь ему найти новый источник заработка.