Посольство РФ в Турции уточняет данные о задержании россиянина Бакиева

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство России в Анкаре выясняет обстоятельства задержания гражданина РФ Рената Бакиева, которого турецкие власти якобы подозревают в террористической деятельности, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова в четверг.

Ранее турецкие СМИ сообщили о задержании боевика террористической группировки ИГ* российского происхождения Рената Бакиева, который якобы подозревается в подготовке атаки на военный самолет США с использованием беспилотника в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции.

"Сегодня турецкие СМИ передали сообщение о задержании российского гражданина Рената Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств дела", — сказала собеседница агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России