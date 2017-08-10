Президент Словении перед избирательной кампанией пересечет страну пешком

БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор отправился в пеший переход через территорию всей республики в преддверии избирательной кампании, сообщает портал издания Slovenske Novice.

Срок полномочий действующего главы государства истекает в конце текущего года, дата новых выборов как ожидается, будет назначена в пятницу, 11 августа. Вместе с Пахором в пеший поход по стране отправились сын Лука и две представительницы по связям с общественностью.

Команда президента планирует преодолевать по 40 километров в день, с тем чтобы расстояние от Горичко (КПП Ходош) на словенско-венгерской границе до Пиранского залива Адриатики пройти до следующего понедельника, 14 августа. В среду вечером президент завершил второй этап пешего перехода, преодолев более 33 километров на востоке страны.

"Путешествие Пахора продлится около 300 километров, и он не сообщил нам, когда оно точно завершится. В любом случае, в конце пути на побережье его торжественно встретит местный певец Владо Креслин с любимой песней "Из Горичко в Пиран", — пишет издание.

Президент Словении не скрывает, что общение с людьми в дороге проходит в рамках избирательной кампании и активно размещает фотографии с ними в соцсетях. По дороге к президенту присоединяются простые граждане, о чем свидетельствуют опубликованные им самим снимкина них глава государства запечатлен в шортах и с палками для спортивной ходьбы.

Ранее Пахор получил от граждан прозвище "Король Instagram" из-за активности в интернете. Отмечается, что для путешествия глава государства использует время своего официального отпуска, который заканчивается в следующий вторник.

Президент Словении избирается сроком на пять лет и выполняет в большей степени церемониальные функции, в то время как реальная власть принадлежит премьеру.