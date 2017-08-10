Рейтинг популярности Меркель упал до 59%, показал опрос

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рейтинг популярности канцлера Германии и главы партийного альянса ХДС/ХСС Ангелы Меркель упал в августе на 10 пунктов по сравнению с прошлым месяцем, установившись на отметке 59%, свидетельствует опрос института Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt.
Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.
По данным опроса, число опрошенных, которые "довольны" или "очень довольны" деятельностью Меркель, заметно сократился по сравнению с июлем. Тогда рейтинг канцлера составлял 69%. Также снизилась и популярность федерального правительства — она упала на семь пунктов и достигла 45%. При этом число опрошенных, которые полностью недовольны деятельностью правительства, возросло на шесть пунктов до 15%.
В рейтингах популярности Меркель ведет со значительным отрывом от своего главного оппонента лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца. В этом месяце рейтинг главы СДПГ упал на четыре пункта до 33%.
Партийный альянс ХДС/ХСС остается самой главной силой на грядущих выборах, за них свои голоса готовы отдать 39% опрошенных. Социал-демократы добрали один пункт и достигли 24% голосов. Свободные демократы, "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%, "Левые" — 9% голосов.