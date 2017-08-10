В Турции задержали 35 журналистов по подозрению в связи с Гюленом

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание 35 журналистов по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллахом Гюленом (FETO), сообщает в четверг газета Hurriyet.

Как отмечается, журналисты являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями. Среди задержанных — редактор газеты Birgün Бурак Экиджи. По адресам проживания задержанных ведутся обыски.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.