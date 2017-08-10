В Турции задержали предполагаемого боевика ИГ* российского происхождения

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая полиция задержала предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское государство"* российского происхождения Рената Бакиева, который подозревается в подготовке атаки на американский военный самолет с помощью беспилотника, сообщает газета Sabah в четверг.

Сообщается, что полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ* о покупке беспилотника с целью атаки на американский военный самолет в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции. По данным источников издания, задержанный совершал разведку в районе авиабазы на арендованном велосипеде.

Сообщается, что ранее Бакиев был депортирован из Турции после того, как он был задержан при попытке незаконно перейти границу с Сирией, однако затем ему удалось снова въехать в страну.

*террористическая группировка, запрещенная в России