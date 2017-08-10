На Монблане насмерть замерзли два альпиниста из Германии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Два альпиниста из Германии замерзли насмерть при восхождении в горном массиве Монблан во французских Альпах, сообщила газета Welt со ссылкой на местные власти.

Тела двух мужчин 40 и 50 лет были обнаружены утром в среду на высоте 4250 метров. Альпинисты хотели подняться на вершину, но их застигла врасплох непогода.

Об исчезновении альпинистов стало известно во вторник вечером после того, как они за день до этого начали восхождение к вершине Монблан-дю-Такюль.

Представитель полиции отметил, что данный маршрут восхождения пользуется популярностью при хорошей погоде, но уже в понедельник погодные условия испортились, а во вторник скорость ветра местами составляла 120 километров в час.