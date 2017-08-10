Израиль рассказал о строительстве стены на границе с сектором Газа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВС Израиля рассказали о новом проекте по возведению дополнительного барьера на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, барьер будет возведен в нескольких сотнях метров к востоку от существующей приграничной стены, на израильской территории. Ограждение, которое сейчас отделяет территорию Израиля от сектора Газа, останется, его планируется отремонтировать.

Газета уточняет, что высота нового барьера, оснащенного специальными сенсорами, составит шесть метров. Заграждение также будет уходить "на десятки метров вглубь земли". Между новым и старым барьерами возведут земляные насыпи, которые позволят проложить патрульные дороги и разместить танки. Сообщается, что за последние несколько месяцев на границе с Газой израильские власти уже организовали работу бетонных фабрик. На место строительства прибыли иностранные рабочие, проводятся работы по расчистке территории, возводятся защитные песчаные насыпи.

Как пишет издание, в строительстве барьера также задействованы буровые машины, способные проникать на "значительную глубину". После бурения полость будет заполнена бетонитом (мягкая глина, сильно увеличивающаяся в объёме при увлажнении — ред.). Такие операции позволят военным обнаружить и обезвредить подземный туннель, который, как считают в Израиле, используется движением ХАМАС для транспортировки вооружений и осуществления атак на территории Еврейского государства. "Если буровая машина проникнет в туннель, минерал распространится по нему, и ВС Израиля будут знать, что туннель локализован", — поясняет газета. Отмечается, что общая сумма проекта по строительству нового барьера на границе с Газой составляет около 833 миллионов долларов.

По словам командующего южным военным округом генерал-майора Эяля Замира, строительство барьера может привести к эскалации, однако армия все равно продолжит работать над проектом, "даже если ХАМАС нанесет удары по строительным работам".

ХАМАС за десятилетия правления в секторе Газа уже трижды воевал с Израилем. Одной из причин конфликтов принято считать стремление исламистов с помощью ракетных обстрелов и туннельных атак принудить соседнюю страну к снятию с анклава пограничной блокады и прочих экономических санкций.