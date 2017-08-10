Израиль рассказал о строительстве стены на границе с сектором Газа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВС Израиля рассказали о новом проекте по возведению дополнительного барьера на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".
Газета уточняет, что высота нового барьера, оснащенного специальными сенсорами, составит шесть метров. Заграждение также будет уходить "на десятки метров вглубь земли". Между новым и старым барьерами возведут земляные насыпи, которые позволят проложить патрульные дороги и разместить танки. Сообщается, что за последние несколько месяцев на границе с Газой израильские власти уже организовали работу бетонных фабрик. На место строительства прибыли иностранные рабочие, проводятся работы по расчистке территории, возводятся защитные песчаные насыпи.
По словам командующего южным военным округом генерал-майора Эяля Замира, строительство барьера может привести к эскалации, однако армия все равно продолжит работать над проектом, "даже если ХАМАС нанесет удары по строительным работам".
ХАМАС за десятилетия правления в секторе Газа уже трижды воевал с Израилем. Одной из причин конфликтов принято считать стремление исламистов с помощью ракетных обстрелов и туннельных атак принудить соседнюю страну к снятию с анклава пограничной блокады и прочих экономических санкций.