Силовики из-за ссоры застрелили в Донбассе женщину

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Украинские военные, по предварительным данным, стреляли в Донбассе в двух гражданских в ходе ссоры — женщина умерла, мужчина ранен, сообщил пресс-центр военной операции силовиков.

"Проверяется версия возможной причастности к совершению преступления военнослужащими, которые выполняют задачи в зоне АТО. Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализирован… мужчина с диагнозом "огнестрельное ранение правой голени", нанесенное неизвестным… женщина с огнестрельными ранениями, которая скончалась в больнице", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По предварительным данным, это произошло на фоне "бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений вооруженных сил Украины и гражданскими лицами". Устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного правонарушения, командование военной операции обещает принять меры для объективного расследования.