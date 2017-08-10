Турция перекрыла пролив Босфор по запросу военных

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Пролив Босфор в Стамбуле перекрыли утром в четверг по запросу военного командования Турции, заявил РИА Новости представитель администрации городского порта.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что движение в проливе приостановили якобы из-за поисков тела подростка, утонувшего месяц назад.

"Пролив Босфор был перекрыт с утра в обе стороны по запросу военного ведомства. Информация о том, что ведутся какие-то поисково-спасательные работы, не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства, добавив, что судоходство откроют в течение часа.

Причину, по которой военные потребовали перекрыть пролив, он не уточнил.

Пролив Босфор, на берегах которого расположен Стамбул, соединяет Черное и Мраморное моря. Это один из важнейших проливов, так как через него страны черноморского региона, в том числе Россия, получают доступ к Средиземному морю и мировому океану. Интенсивное судоходство, течения и резкие изменения погоды делают Босфор одним из самых труднопроходимых в мире. Скорость движения в проливе не должна превышать десяти узлов.