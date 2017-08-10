Канада начала строительство лагеря для нелегалов на границе с США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Канадские военные строят лагерь рядом с территорией США из-за притока нелегалов, пересекающих канадо-американскую границу, передает телеканала CBC со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

Лагерь, на строительство которого уйдет и оборудование которого уйдет несколько дней, рассчитан на прием до 500 человек и расположен в городе Сен-Бернар-де-Лаколь.

Как отмечает телеканал, канадские власти в последние несколько недель столкнулись с проблемой увеличения числа людей, незаконно пересекающих границу и ищущих убежища. Большая часть людей — граждане Гаити, покинувшие страну из-за последствий землетрясения 2010 года, после чего они перебрались в США.

США после разгула стихии приняли меры по защиты граждан Гаити, однако после того, как президент США Дональд Трамп в мае заявил, что не намерен продлевать эти меры, а власти США признали Гаити безопасной страной, гаитянам грозит депортация.