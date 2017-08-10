В Индии нашли взрывное устройство в вагоне пассажирского поезда

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг – РИА Новости. Саперы в Индии обезвредили взрывное устройство небольшой мощности, обнаруженное в вагоне пассажирского поезда, сообщил представитель полиции штата Уттар-Прадеш.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Машинист скорого поезда, шедшего из города Хаора (штат Западная Бенгалия) в Амритсар (штат Пенджаб), остановил состав около 01.14 четверга (22.44 среды мск) на станции в штате Уттар-Прадеш после того, как в туалете одного из вагонов был найден подозрительный предмет.

Пассажиры двух вагонов были эвакуированы из состава. Прибывшие на место полиция и саперы подтвердили, что подозрительный предмет является бомбой.

"На место прибыла группа саперов и устройство было извлечено из поезда и обезврежено", — заявил в эфире NDTV представитель полиции Уттар-Прадеш Саумитра Ядав.

Bomb, letter vowing revenge for Lashkar terrorist found on train in UP https://t.co/RnEPo116Kl pic.twitter.com/IQJWL4g0tB — NDTV (@ndtv) 10 августа 2017 г.

Вместе со взрывным устройством была найдена записка, в которой содержалась угроза мести за гибель боевика террористической группировки "Лашкар-и-Таиба" Абу Дуджаны. Дуджана был ликвидирован силовиками 1 августа в ходе спецоперации в штате Джамму и Кашмир. Он считался влиятельным деятелем "Лашкар-и-Таиба", но был отстранен от руководства в результате внутреннего конфликта. После его ликвидации в армии Индии заявили, что операцию можно считать ударом по руководству "Лашкар-и-Таибы" в регионе, хотя признали, что "в последний год он (Дуджана) не был особо вовлечен в террористическую деятельность, жил здесь в свое удовольствие".