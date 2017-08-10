Обычное дело: Пентагон объяснил появление самолета ВКС над Белым домом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский военный Ту-154 пролетел над стратегическими объектами США. В Пентагоне заявили, что полет был согласован с американской стороной и проходил в рамках Договора по открытому небу.

Ранее в Москве сообщили, что российские военные эксперты 7-12 августа проведут наблюдательный полет над территорией США с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо). При этом американская сторона согласовала полет Ту-154М Лк-1 на дальность в 4,9 тысячи километров, что покрывает всю территорию Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Тогда свои подписи под документом поставили 23 страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сейчас участниками Договора являются 34 государства. Россия присоединилась к нему в мае 2001-го.

ВКС над Белым домом

О появлении российского военного самолета над Вашингтоном первым сообщил телеканал CNN . Журналисты отмечали, что воздушное судно пролетело над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также над секретным правительственным бункером в районе американской столицы.

Источники телеканала пояснили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров. При этом американцы дали российским пилотам разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.

CNN отмечает, что накануне этот же самолет пролетел над городом Бедминстер (штат Нью-Джерси), где сейчас отдыхает президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом Трампа в Вирджинии, над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном.

Реакция Пентагона

Появление российского самолета над США уже прокомментировали в Пентагоне. В ведомстве отметили, что в рамках Договора по открытому небу наблюдатели могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение.

"Обычно они (российские наблюдатели. — Прим. ред.) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь", — сказал изданию Politico представитель американского военного ведомства.

"Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории", — добавил сотрудник Пентагона.

Военный отметил, что все полеты "регламентированы и тщательно контролируются", в том числе касательно того, когда наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков". При этом на борту находятся американские военные, которые контролируют соблюдение условий договора.

"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — добавил представитель Пентагона.

"Козырь" для противников Трампа

Политолог Юрий Светов заявил, что полеты в рамках Договора по открытому небу, действительно, являются стандартной процедурой.

"При всех конфликтных отношениях Украины с Россией, недавно полет над территорией России совершался с участием украинских наблюдателей. Американцы не раз летали над территорией России, мы совершаем такого рода полеты над территорией США. В какой-то мере это действительно стало рутинным процессом, о нем даже, вероятно, не всегда пишут СМИ", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, несмотря на рутинность подобных полетов, противники Дональда Трампа попытаются использовать появление самолета ВКС над Вашингтоном в качестве "козыря".

"В нынешней ситуации, когда в США ставят каждое лыко в строку, видимо, и этот полет ВКС был расценен в таком ключе: мол, Россия получает какие-то преференции от нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которых не имеют американцы", — считает Светов.

"Никакой угрозы"

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Джабаров отметил, что полет российского самолета не представлял опасности для США.

"Цель таких полетов — посмотреть, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями, контроль за военной деятельностью", — пояснил сенатор.

"С учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — добавил Джабаров.