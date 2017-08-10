Обычное дело: Пентагон объяснил появление самолета ВКС над Белым домом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский военный Ту-154 пролетел над стратегическими объектами США. В Пентагоне заявили, что полет был согласован с американской стороной и проходил в рамках Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Тогда свои подписи под документом поставили 23 страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Сейчас участниками Договора являются 34 государства. Россия присоединилась к нему в мае 2001-го.
ВКС над Белым домомCNN. Журналисты отмечали, что воздушное судно пролетело над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также над секретным правительственным бункером в районе американской столицы.
Источники телеканала пояснили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров. При этом американцы дали российским пилотам разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.
CNN отмечает, что накануне этот же самолет пролетел над городом Бедминстер (штат Нью-Джерси), где сейчас отдыхает президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом Трампа в Вирджинии, над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном.
Реакция Пентагона
Появление российского самолета над США уже прокомментировали в Пентагоне. В ведомстве отметили, что в рамках Договора по открытому небу наблюдатели могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение.
"Обычно они (российские наблюдатели. — Прим. ред.) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь", — сказал изданию Politico представитель американского военного ведомства.
"Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории", — добавил сотрудник Пентагона.
"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — добавил представитель Пентагона.
"Козырь" для противников Трампа
Политолог Юрий Светов заявил, что полеты в рамках Договора по открытому небу, действительно, являются стандартной процедурой.
По его мнению, несмотря на рутинность подобных полетов, противники Дональда Трампа попытаются использовать появление самолета ВКС над Вашингтоном в качестве "козыря".
"В нынешней ситуации, когда в США ставят каждое лыко в строку, видимо, и этот полет ВКС был расценен в таком ключе: мол, Россия получает какие-то преференции от нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которых не имеют американцы", — считает Светов.
"Никакой угрозы"
"Цель таких полетов — посмотреть, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями, контроль за военной деятельностью", — пояснил сенатор.
"С учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — добавил Джабаров.