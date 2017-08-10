США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Обычное дело: Пентагон объяснил появление самолета ВКС над Белым домом

10:4210.08.2017
(обновлено: 10:45 10.08.2017)
087530
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США. Архивное фотоОфициальная резиденция президента США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский военный Ту-154 пролетел над стратегическими объектами США. В Пентагоне заявили, что полет был согласован с американской стороной и проходил в рамках Договора по открытому небу.

Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сообщения о самолете ВКС над Белым домом взбудоражили американские соцсети
Ранее в Москве сообщили, что российские военные эксперты 7-12 августа проведут наблюдательный полет над территорией США с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо). При этом американская сторона согласовала полет Ту-154М Лк-1 на дальность в 4,9 тысячи километров, что покрывает всю территорию Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Тогда свои подписи под документом поставили 23 страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сейчас участниками Договора являются 34 государства. Россия присоединилась к нему в мае 2001-го.

ВКС над Белым домом

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Конгрессмен раскритиковал антироссийские веяния в США
О появлении российского военного самолета над Вашингтоном первым сообщил телеканал CNN. Журналисты отмечали, что воздушное судно пролетело над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также над секретным правительственным бункером в районе американской столицы.

Источники телеканала пояснили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров. При этом американцы дали российским пилотам разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.

CNN отмечает, что накануне этот же самолет пролетел над городом Бедминстер (штат Нью-Джерси), где сейчас отдыхает президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом Трампа в Вирджинии, над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном.

Реакция Пентагона

Появление российского самолета над США уже прокомментировали в Пентагоне. В ведомстве отметили, что в рамках Договора по открытому небу наблюдатели могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение.

"Обычно они (российские наблюдатели. — Прим. ред.) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь", — сказал изданию Politico представитель американского военного ведомства.

"Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории", — добавил сотрудник Пентагона.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Директор ЦРУ назвал главные угрозы США
Военный отметил, что все полеты "регламентированы и тщательно контролируются", в том числе касательно того, когда наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков". При этом на борту находятся американские военные, которые контролируют соблюдение условий договора.

"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — добавил представитель Пентагона.

"Козырь" для противников Трампа

Политолог Юрий Светов заявил, что полеты в рамках Договора по открытому небу, действительно, являются стандартной процедурой.

Гигантский надувной цыпленок с прической Трампа установлен у Белого дома
© AFP 2017 / Mandel NGAN
У Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа
"При всех конфликтных отношениях Украины с Россией, недавно полет над территорией России совершался с участием украинских наблюдателей. Американцы не раз летали над территорией России, мы совершаем такого рода полеты над территорией США. В какой-то мере это действительно стало рутинным процессом, о нем даже, вероятно, не всегда пишут СМИ", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, несмотря на рутинность подобных полетов, противники Дональда Трампа попытаются использовать появление самолета ВКС над Вашингтоном в качестве "козыря".

"В нынешней ситуации, когда в США ставят каждое лыко в строку, видимо, и этот полет ВКС был расценен в таком ключе: мол, Россия получает какие-то преференции от нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которых не имеют американцы", — считает Светов.

"Никакой угрозы"

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Война и "мир" в российской политике США
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Джабаров отметил, что полет российского самолета не представлял опасности для США.

"Цель таких полетов — посмотреть, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями, контроль за военной деятельностью", — пояснил сенатор.

"С учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — добавил Джабаров.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена