Около АЭС "Фукусима" нашли снаряд времен Второй мировой войны

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото

ТОКИО, 10 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские рабочие обнаружили, предположительно, неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны всего в 300 метрах от территории аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии.

По данным телеканала NHK со ссылкой на представителей компании-оператора станции TEPCO и местной полиции, около 07.30 утра по местному времени (01.30 мск) сотрудники строительной компании, участвующей в расширении парковки в районе станции, обнаружили подозрительный цилиндрический объект длиной 85 сантиметров и примерно 15 сантиметров в диаметре.

Строящаяся парковка располагается примерно в 300 метрах от территории АЭС "Фукусима-1" и примерно в километре от аварийных 2 и 3 энергоблоков.

Снимки обнаруженного предмета, который может быть неразорвавшимся снарядом, были отправлены в штаб Сил самообороны. В настоящее время район в радиусе 200 метров от подозрительного предмета закрыт, однако работы на аварийной АЭС "Фукусима-1" ведутся в обычном режиме, отметили представители TEPCO.

Телеканал отмечает, что во время Второй мировой войны в этом регионе располагался аэродром для воздушных сил Императорской армии Японии.