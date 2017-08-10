МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Оппозиционная национальная ассамблея Венесуэлы выступила против указа, делающего Национальное учредительное собрание (НУС) главным органом власти страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Мы не признаем Национальное учредительное собрание в целом", — сказал представитель оппозиции депутат Хуан Пабло Гуанипа. "Мы не подчинились и никогда не подчинимся", — заявил еще один депутат Уильямс Давила.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.