МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Оппозиционная национальная ассамблея Венесуэлы выступила против указа, делающего Национальное учредительное собрание (НУС) главным органом власти страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что учредительное собрание во вторник приняло указ, позволяющей ему контролировать все органы государственной власти страны. Как заявила глава нового законодательного органа Делси Родригес, "этот закон — мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость". Она добавила, что с момента принятия указа ни одна ветвь власти в стране не сможет никаким образом препятствовать решениям нового законодательного органа.

"Мы не признаем Национальное учредительное собрание в целом", — сказал представитель оппозиции депутат Хуан Пабло Гуанипа. "Мы не подчинились и никогда не подчинимся", — заявил еще один депутат Уильямс Давила.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.