В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Введение визового режима с Россией не принесет результатов, считает директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщила, что Верховная рада может уже осенью рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы. По данным издания, инициатива исходит сразу от нескольких партий, а черновые варианты законопроекта были подготовлены под занавес весенней сессии для дальнейшей проработки осенью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

"Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул – к примеру, в Ростове-на-Дону – не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию", – сказал Макеев накануне вечером в эфире украинского телеканала ZIK.

Возможное введение Украиной визового режима с Россией обойдется в сумму 56,7 – 76,5 миллиона долларов, заявила ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Введение виз оставит без работы 2,5 млн украинцев, если РФ примет ответные меры, прогнозируют в украинском "Оппозиционном блоке".