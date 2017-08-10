МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полет российского военного самолёта над Вашингтоном проходил в рамках Договора по открытому небу и не представлял опасности, поскольку на борту таких самолетов нет вооружения, заявил в четверг РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Джабаров.
"Цель таких полётов — посмотреть, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями, контроль за военной деятельностью", — сказал Джабаров.
Джабаров отметил, что подобные полёты являются "обычной практикой", и самолеты США также совершают заранее согласованные с Минобороны РФ наблюдательные полёты над территорией России.
"Но с учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет (самолётов РФ) там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — заявил сенатор.