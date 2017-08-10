Полет самолета ВКС над Белым домом не представлял опасности, заявили в СФ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полет российского военного самолёта над Вашингтоном проходил в рамках Договора по открытому небу и не представлял опасности, поскольку на борту таких самолетов нет вооружения, заявил в четверг РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Джабаров.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны. Источники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

"Цель таких полётов — посмотреть, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями, контроль за военной деятельностью", — сказал Джабаров.

По его словам, такие полеты проходят в рамках Договора по открытому небу и не могут представлять опасности для второй стороны, поскольку на борту этих самолетов нет вооружения.

Джабаров отметил, что подобные полёты являются "обычной практикой", и самолеты США также совершают заранее согласованные с Минобороны РФ наблюдательные полёты над территорией России.

"Но с учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет (самолётов РФ) там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — заявил сенатор.