В Таиланде не намерены ограничивать деятельность северокорейских компаний

БАНГКОК, 10 авг – РИА Новости. Таиланд не станет предпринимать каких-либо ограничительных мер по отношению к северокорейским компаниям и совместным предприятиям с КНДР, работающим в стране, заявил в четверг журналистам премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. Брифинг премьера, состоявшийся утром в четверг в бангкокском Доме правительства, транслировал в новостном выпуске Третий национальный телеканал Таиланда.

"Таиланд выполняет все свои обязательства, как член ООН, в том числе по санкциям в отношении Северной Кореи. Ситуация вокруг Северной Кореи – это глобальная проблема, по которой ООН приняла резолюции, ставящие целью прекращение ядерной программы этой страны, и наше правительство эти шаги поддержало", — сказал премьер.

Однако Таиланд не будет вводить никаких дополнительных ограничений на деятельность северокорейских компаний в стране, сказал Чан-Оча, отвечая на вопрос журналистов о попытках США убедить руководство Таиланда в необходимости таких ограничений.

Во вторник и среду международные и таиландские СМИ отмечали, что во время своего краткого визита в Таиланд 8 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывал Таиланд к более активным действиям против северокорейского бизнеса.

Информационное агентство Рейтер , ссылаясь на госдепартамент США, сообщало, что американская сторона на переговорах во вторник обращала внимание таиландских партнеров на наличие в Таиланде северокорейских компаний, часто меняющих названия и юридические адреса, и предлагало принять меры по ограничению их деятельности. Госдепартамент США, однако, не выпустил никакого заявления по этому вопросу.

В Таиланде действует популярная среди населения страны сеть северокорейских ресторанов и несколько компаний, занятых импортом и экспортом. Кроме того, Таиланд – одна из немногих стран региона, где есть посольство КНДР.

"Разве мы хотим быть втянутыми в конфликт? Наша позиция должна быть взвешенной. Мы поддерживаем резолюции ООН", — сказал в среду журналистам Чан-Оча.