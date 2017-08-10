"Обмен уколами": посольство объяснило высылку дипломатов США из России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российское посольство в США объяснило высылку американских дипломатов из Москвы. По словам дипломатов, это решение стало ответом на политику Вашингтона.
Спор между Москвой и Вашингтоном
Трамп мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ президента.
Впрочем, отношения Москвы и Вашингтона резко ухудшились еще в декабре прошлого года, когда президент Барак Обама выслал из США сотрудников российской дипмиссии, а также арестовал дипломатическую собственность России.
"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.
В результате МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.
Реакция Госдепа
В конце июля решение Москвы прокомментировали в Госдепе.
Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила в интервью газете Washington Post, что США "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы. По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.
Седьмого августа госсекретарь Рекс Тиллерсон пообещал, что США намерены ответить России на высылку дипломатов из Москвы. По его словам, Вашингтон примет решение к 1 сентября.
Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно США намерены отреагировать на высылку дипломатов.
Ответ посольства
В пресс-службе российского посольства в четверг прокомментировали слова Науэрт о "сожалении" Вашингтона по поводу решения Москвы.
Дипломаты подчеркнули, что Москва всегда выступала за улучшение двусторонних отношений.
"Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", — говорится в заявлении посольства.