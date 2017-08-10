"Обмен уколами": посольство объяснило высылку дипломатов США из России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российское посольство в США объяснило высылку американских дипломатов из Москвы. По словам дипломатов, это решение стало ответом на политику Вашингтона.

Спор между Москвой и Вашингтоном



В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Трамп мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ президента.

Впрочем, отношения Москвы и Вашингтона резко ухудшились еще в декабре прошлого года, когда президент Барак Обама выслал из США сотрудников российской дипмиссии, а также арестовал дипломатическую собственность России.

Ответ Москвы последовал сразу после того, как законопроект о новых санкциях одобрил конгресс. В ведомстве заявили, что планы США подтверждают "крайнюю агрессивность" Вашингтона в международных делах.

"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.

В результате МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Реакция Госдепа

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

В конце июля решение Москвы прокомментировали в Госдепе.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила в интервью газете Washington Post, что США "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы. По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Седьмого августа госсекретарь Рекс Тиллерсон пообещал, что США намерены ответить России на высылку дипломатов из Москвы. По его словам, Вашингтон примет решение к 1 сентября.

Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс , Тиллерсон уже уведомил о планах Соединенных Штатов главу МИД Сергея Лаврова. По словам госсекретаря, на встрече в Маниле он задал министру несколько уточняющих вопросов по поводу позиции Москвы.

Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно США намерены отреагировать на высылку дипломатов.

Ответ посольства

В пресс-службе российского посольства в четверг прокомментировали слова Науэрт о "сожалении" Вашингтона по поводу решения Москвы.

"Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" — не наш выбор", — отметили в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что Москва всегда выступала за улучшение двусторонних отношений.

"Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", — говорится в заявлении посольства.