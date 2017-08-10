Ждут приказ: Пентагон подготовил план удара по военным объектам КНДР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американские военные подготовили план превентивного удара военным объектам КНДР. Как сообщает NBC, в список вошли площадки, с которых совершаются ракетные пуски.
Источники телеканала в вооруженных силах пояснили, что ключевым моментом в разработке Пентагона значится атака стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. В качестве целей намечены около двух десятков площадок для ракетных пусков и испытаний, а также объектов технического обеспечения.
B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, который может нести до 56 тонн ракет и бомб. Самолет был разработан для прорыва ПВО противника на сверхмалых высотах.
База на Гуаме в прицеле
"Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама", — говорится в заявлении.
До этого ЦТАК обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама. По словам военных, этот план в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение Ким Чен Ына, после чего стратегические силы будут ждать его приказа.
"Огонь и ярость" США
"Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — цитирует слова Трампа агентство Рейтер.
Не менее воинственно в адрес Пхеньяна высказался глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына прислушаться к "единой позиции СБ ООН и заявлениям правительств по всему миру", которые, по его словам, признали, что политика КНДР "представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности".
По словам Мэттиса, Пхеньян потерпит поражение как в гонке вооружений, так и любом конфликте, который он спровоцирует. Он добавил, что объединенные военные силы США и их союзников располагают надежными оборонными и наступательными возможностями.
Новые санкции
При этом Вашингтон отказался зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в Северной Корее.
В ответ Пхеньян назвал документ Совбеза ООН "гангстерским действием" и пригрозил предпринять "стратегические шаги".