Ждут приказ: Пентагон подготовил план удара по военным объектам КНДР

Самолет B-52 на американской военной базе Андресон на острове Гуам в Тихом океане. Архивное фото

Самолет B-52 на американской военной базе Андресон на острове Гуам в Тихом океане. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американские военные подготовили план превентивного удара военным объектам КНДР. Как сообщает NBC, в список вошли площадки, с которых совершаются ракетные пуски.

По данным телеканала, Пентагон разработал план на случай, если президент Дональд Трамп даст приказ на удар по КНДР.

Источники телеканала в вооруженных силах пояснили, что ключевым моментом в разработке Пентагона значится атака стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. В качестве целей намечены около двух десятков площадок для ракетных пусков и испытаний, а также объектов технического обеспечения.

B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, который может нести до 56 тонн ракет и бомб. Самолет был разработан для прорыва ПВО противника на сверхмалых высотах.

База на Гуаме в прицеле

В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление командующего стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма, который заявил, что Пхеньян готов атаковать американскую базу на острове Гуам баллистическими ракетами "Хвасон-12".

"Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама", — говорится в заявлении.

До этого ЦТАК обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама. По словам военных, этот план в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение Ким Чен Ына, после чего стратегические силы будут ждать его приказа.

"Огонь и ярость" США

Еще до заявлений северокорейских военных американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что "Северной Корее лучше больше не угрожать США".

"Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — цитирует слова Трампа агентство Рейтер.

Не менее воинственно в адрес Пхеньяна высказался глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына прислушаться к "единой позиции СБ ООН и заявлениям правительств по всему миру", которые, по его словам, признали, что политика КНДР "представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности".

"КНДР следует сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления иметь ядерное оружие. КНДР должна прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — говорится в заявлении главы оборонного ведомства.

По словам Мэттиса, Пхеньян потерпит поражение как в гонке вооружений, так и любом конфликте, который он спровоцирует. Он добавил, что объединенные военные силы США и их союзников располагают надежными оборонными и наступательными возможностями.

Новые санкции

В субботу Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, ограничения позволят сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард.

При этом Вашингтон отказался зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в Северной Корее.

В ответ Пхеньян назвал документ Совбеза ООН "гангстерским действием" и пригрозил предпринять "стратегические шаги".