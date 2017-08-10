Лавров: Россия и Таиланд поддерживают мирные пути разрешения конфликтов

БАНГКОК, 10 авг — РИА Новости. Россия и Таиланд поддерживают мирные пути урегулирования существующих конфликтов и кризисов на основе устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия и Таиланд поддерживают центральную роль ООН в урегулировании региональных проблем, поддерживают мирные пути урегулирования конфликтов и кризисов на основе устава ООН", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

По словам Лаврова, "наши делегации тесно сотрудничают в ООН, на площадках, которые функционируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая встречи АСЕАН и другие структуры".

Глава МИД РФ сообщил, что Россия и Таиланд в ходе переговоров "констатировали близость или совпадение подходов по ключевым проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества".

Со своей стороны, глава МИД Таиланда сообщил, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг КНДР.