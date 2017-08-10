МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Новость о пролете российского военного самолета над стратегическими объектами в Вашингтоне взбудоражила пользователей социальных сетей в США. Кто-то был возмущен, кто-то близок к панике, кто-то упражнялся в остроумии, связывая полет с политикой президента Дональда Трампа.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны. Источники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

Сотни пользователей делятся в социальных сетях новостью о российском наблюдательном полете, сопровождая ее ошеломленными комментариями. "О Боже! О Боже! Российский военный самолет пролетел над Пентагоном", — пишет один из пользователей. "Какого?!" — восклицает другой. "Простите что?" — спрашивает третий.

"Уже официально пора паниковать?" — обеспокоенно пишет четвертый.

Некоторые вообще отказываются верить: "Я не верю в это!", "Фейковые новости", "Бред".

Время от времени кто-нибудь призывает сограждан к здравомыслию: "Прочитайте новость до конца, прежде чем репостить" и объясняли, что полет плановый, согласован с американскими властями, а на борту есть представители ВВС США.

"Договор! У нас с ними договор", — вразумляет кто-то. "Договор по открытому небу начал действовать еще в 2002 году. В нем участвуют 34 страны. Мы летаем над Россией каждый год", — успокаивает второй. "Много раз в год", — поддерживает третий.

Многие шутят над предполагаемыми связями Трампа с Москвой. "Российские ВВС напоминают Трампу, кто главный", — пишет пользователь.

"Вы не поняли, так теперь называют "борт номер один" (самолет американского президента)", — пошутил кто-то над заголовком "Российский военный самолет пролетел над Белым домом". "Наверное, присматриваются к будущей собственности, чтобы сделать ремонт во вкусе Путина", — соревнуется с ним в остроумии другой пользователь.

"По сообщениям, Трамп и его кабинет салютовали, когда российский самолет пролетал мимо", — острят в Twitter.

"Я скучал по российским военным самолетам", — бросает другой пользователь.