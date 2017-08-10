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В мире

Сообщения о самолете ВКС над Белым домом взбудоражили американские соцсети

07:4110.08.2017
(обновлено: 09:50 10.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Новость о пролете российского военного самолета над стратегическими объектами в Вашингтоне взбудоражила пользователей социальных сетей в США. Кто-то был возмущен, кто-то близок к панике, кто-то упражнялся в остроумии, связывая полет с политикой президента Дональда Трампа.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Пентагоне объяснили, почему самолету ВКС разрешили полет над Белым домом

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны. Источники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

Сотни пользователей делятся в социальных сетях новостью о российском наблюдательном полете, сопровождая ее ошеломленными комментариями. "О Боже! О Боже! Российский военный самолет пролетел над Пентагоном", — пишет один из пользователей. "Какого?!" — восклицает другой. "Простите что?" — спрашивает третий.

"Уже официально пора паниковать?" — обеспокоенно пишет четвертый.

МиГ-31 БМ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Некоторые вообще отказываются верить: "Я не верю в это!", "Фейковые новости", "Бред".

Время от времени кто-нибудь призывает сограждан к здравомыслию: "Прочитайте новость до конца, прежде чем репостить" и объясняли, что полет плановый, согласован с американскими властями, а на борту есть представители ВВС США.

"Договор! У нас с ними договор", — вразумляет кто-то. "Договор по открытому небу начал действовать еще в 2002 году. В нем участвуют 34 страны. Мы летаем над Россией каждый год", — успокаивает второй. "Много раз в год", — поддерживает третий.

Многие шутят над предполагаемыми связями Трампа с Москвой. "Российские ВВС напоминают Трампу, кто главный", — пишет пользователь.

Американский самолет-разведчик RC-135U. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Lance Cheung
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"Вы не поняли, так теперь называют "борт номер один" (самолет американского президента)", — пошутил кто-то над заголовком "Российский военный самолет пролетел над Белым домом". "Наверное, присматриваются к будущей собственности, чтобы сделать ремонт во вкусе Путина", — соревнуется с ним в остроумии другой пользователь.

"По сообщениям, Трамп и его кабинет салютовали, когда российский самолет пролетал мимо", — острят в Twitter.

"Я скучал по российским военным самолетам", — бросает другой пользователь.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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pet.g3
Прекрасный повод для новых ссанкций!
09:12
10.08.2017
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Olejeron
Смешные они,американцы)))
08:48
10.08.2017
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vad326
Не всё потеряно,есть ещё америкосы с чувством юмора(хоть они и пользователи соцсетей)
08:46
10.08.2017
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