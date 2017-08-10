В посольстве Словении в Брюсселе неизвестные пробурили стену и украли марки

БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Посольство Словении в Брюсселе подверглось ограблению, в результате которого были украдены голографические наклейки для запечатывания посылок, сообщило люблянское агентство STA со ссылкой на МИД страны.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Неизвестные со стороны соседнего заброшенного здания пробурили в стене посольства огромную дыру, проникли в помещение и вскрыли защищенный сейф.

По словам и.о. генерального секретаря МИД Словении Дамяна Берганта, оказались украденными только голографические наклейки, что не представляет собой угрозы безопасности.

Здание словенского посольства не имеет физической охраны и оборудовано лишь сигнализацией, которая не сработала, и системой видеонаблюдения, поэтому взлом был обнаружен сотрудниками только в понедельник утром, когда они пришли на работу.

Словения направила в Брюссель следователей для участия в расследовании совместно с бельгийскими правоохранительными органами.