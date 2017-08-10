Еще одного оппозиционного главу района в Каракасе приговорили к тюрьме

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы приговорил к 15 месяцам тюремного заключения еще одного главу района венесуэльской столицы, представляющего оппозицию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно решению суда, глава столичного муниципалитета Эль-Атильо Давид Смолянский покидает свою должность и за невыполнение приказов о пресечении протестов в его районе приговаривается к 15 месяцам тюрьмы. Как отмечает агентство, местонахождение политика пока не известно.

Это пятый мэр-оппозиционер в Венесуэле, лишившийся своей должности или приговоренный к тюрьме меньше, чем за две недели. Во вторник Верховный суд страны приговорил к 15 месяцам тюремного заключения оппозиционера Рамона Мучачо, возглавлявшего один из районов Каракаса, Чакао.

Ситуация в стране обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.