Президент Сербии настроен на компромисс с албанцами по Косово

БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич готов искать компромиссного решения в конфликте с албанцами вокруг Косово, а в сентябре он намерен открыть широкую дискуссию в стране по этому вопросу. Такие заявления Вучич сделал в среду вечером в эфире белградского телеканала "Пинк".

"Если мы создадим ось мира и стабильности на линии север-юг на Западных Балканах между двумя крупнейшими народами, сербами и албанцами, на ближайшие 100 лет решим 80% наших политических проблем", — сказал Вучич о Косово.

По его словам, решение в связи с Косово должно быть "неудовлетворительным для обеих сторон", потому что только так оно может стать компромиссным. Вучич в этой связи указал, что решение будет приниматься не только о прошлом сербов, но и об их настоящем и будущем.

"Важно иметь хорошие отношения с албанцами, привести их в порядок раз и навсегда, а не держать замороженный конфликт. У меня нет больших надежд, но они существуют", — заявил сербский президент.

Он признал, что каким бы ни был компромисс, "Сербия этого не простит", и он знает, какие личные и политические последствия могут ожидать того, кто участвует в этом процессе.

Вучич отметил, что сейчас нет готовых решений по Косово, также не будет и легких решений, и он считает важным в сентябре упорядочить и формализировать обсуждение этого вопроса на всех площадках.

"Во всех организациях и институтах, на научных форумах, в нашей церкви, с гражданским обществом, неправительственным сектором нужно слушать и разговаривать обо всем, все вещи ставить на стол и сравнивать, и смотреть, каково наше будущее и что мы можем ожидать в будущем, каковы последствия первого, второго или третьего решения", — заявил президент.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Косовский суверенитет признали более 100 стран-членов ООН и 23 из 28 членов Евросоюза, к вступлению в который стремится Сербия.

В Сербии Косово и Метохию считают колыбелью сербской духовности и культуры, а косовская проблематика в течение многих лет остается наиболее острой для Сербии. В преамбуле сербской конституции Косово провозглашается неотделимой составной частью территории Сербии.